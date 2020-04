Deutz fährt Produktion in Deutschland wieder hoch

Der Kölner Motorenbauer Deutz fährt nach der vor wenigen Tagen erfolgten Wiederaufnahme der Produktion am spanischen Standort Zafra auch an den deutschen Standorten die Fertigung ab heute wieder hoch. Die Werke sollen schrittweise den Betrieb aufnehmen, kündigt das Unternehmen am Montag an. Die Produktion hatte der Konzern Anfang April zu großen Teilen unterbrochen.„Wir produzieren wieder entsprechend der Nachfrage unserer ...