FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Montag unter dem Strich nur wenig von der Stelle bewegt. Am späten Nachmittag kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,0880 US-Dollar. Das war in etwa so viel wie im frühen Handel in Asien. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs wie am Freitag auf 1,0860 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9208 Euro.

Gegen Mittag war der Euro bis an die Marke von 1,09 US-Dollar gestiegen, er gab seine Gewinne aber rasch wieder ab. Starke Marktimpulse blieben zum Wochenstart zwischen dem meistgehandelten Währungspaar Euro und Dollar aus. Entscheidend ist nach wie vor die große Unsicherheit wegen der Corona-Krise, die den US-Dollar als weltweite Reservewährung tendenziell stützt.