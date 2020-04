PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Europa haben am Montag trotz kräftig sinkender Ölpreise zugelegt. "Die Börsianer konzentrieren sich weiterhin auf das Positive", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners die Stimmung. Gehofft werde darauf, dass die Pandemie bald unter Kontrolle sei, die Weltwirtschaft rasch wieder hochgefahren werde und ein möglichst geringer wirtschaftlicher Schaden entstanden sei. Dies lass die Sorge vor einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise in den Hintergrund rücken. "Anders lässt sich die schnelle Kurserholung nicht erklären", kommentierte er.

Der EuroStoxx 50 schloss nach zeitweiligen Verlusten mit plus 0,73 Prozent auf 2909,50 Punkte. Dass die Ölpreise kräftig fielen und vor allem das texanische Leichtöl WTI zur Lieferung im Mai so wenig kostete wie seit 1986 nicht mehr, wurde Marktexperten zufolge mit Freude und Sorge zugleich gesehen. Vielen Unternehmen und Verbrauchern komme dies gerade recht, zugleich spiegele der Preisverfall aber auch die kriselnde Wirtschaft wider, hieß es. Der Mai-Kontrakt für WTI-Rohöl läuft an diesem Dienstag aus. Marktanalysten verwiesen daher auch auf typische Preisschwankungen vor einem Kontraktwechsel.