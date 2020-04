MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Montag überwiegend nachgegeben. Nur in Polen wurden Gewinne verzeichnet. Damit schlugen sie eine andere Richtung ein als die meisten Aktienmärkte in Westeuropa. Nach den Zuwächsen in der vergangenen Woche hätten die Anleger zu Gewinnmitnahmen geneigt, hieß es. Die Unsicherheiten rund um die Coronavirus-Pandemie habe zudem für Zurückhaltung gesorgt.

In Moskau verlor der russische RTS-Index 0,96 Prozent auf 1068,32 Punkte.