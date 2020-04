Drägerwerk erhöht Kapital - unter anderem wegen starker Auftragslage durch Pandemie

Drägerwerk kündigt eine Kapitalerhöhung an: Unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre sollen eine Million neuer Drägerwerk Aktien bei institutionellen Investoren platziert werden. „Die Familie Dräger unterstützt die Kapitalerhöhung und beabsichtigt, sich über den Vorstandsvorsitzenden Stefan Dräger und der Dr. Heinrich Dräger GmbH an der Kapitalerhöhung zu beteiligen”, kündigen die Lübecker am Montag zudem ...