Die Aareal Bank hält am Termin ihrer Hauptversammlung fest. Am 27. Mai soll es die Aktionärsveranstaltung geben. Allerdings wird es in diesem Jahr aufgrund der besonderen Situation keine Präsenzveranstaltung werden, vielmehr wird Aareal Bank eine virtuelle Hauptversammlung abhalten.Es soll zunächst keine Dividende für die Aktionäre geben. Sollte sich die Situation in den kommenden Monaten aber bessern, könnte eine weitere ...