Fabasoft will eigene Aktien verkaufen. Insgesamt wollen sich die Linzer von 277.257 Papieren trennen. Der Verkaufspreis je Aktie liegt bei 23,50 Euro. Geplant ist eine Privatplatzierung. Organisiert wird der Verkauf von M.M. Warburg. Brutto kommen so rund 6,52 Millionen Euro in die Kasse der Österreicher, wenn alle Aktien verkauft werden.Mit dem frischen Geld will Fabasoft die Eigenkapitalbasis stärken.Die Aktien von ...