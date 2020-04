NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Montag auch im US-Handel nur wenig von der Stelle bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,0862 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs wie am Freitag auf 1,0860 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9208 Euro. Entscheidend ist nach wie vor die große Unsicherheit angesichts der Corona-Krise, die den US-Dollar als weltweite Reservewährung tendenziell stützt.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte besonders der am Donnerstag stattfindende EU-Gipfel wichtig für den Euro sein. Die Analysten der BayernLB sprechen gar von einer wegweisenden Zusammenkunft, denn zwar haben sich die EU- und Euroländer bereits auf gegenseitige Unterstützung zur Milderung der Corona-Folgen geeinigt. Die Hilfen werden aber von manchen Fachleuten und Marktteilnehmern als unzureichend eingestuft. Dem Streit über eine gemeinsame Schuldenaufnahme kommt daher besondere Bedeutung zu./ck/he