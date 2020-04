Öl! Was ist los? Was kann man tun? Muss man jetzt kaufen?

Liebe Leser, negative Ölpreise auf dem Spot von 44 Dollar. Was bedeutet dies, was muss man jetzt machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Juni-Future short gehen? Discount-Puts? Öl-ETCs? ETFs? Öl-Aktien? Turbos? Optionsscheine? Wir erklären Euch den gesamten Instrumentenkasten, damit da nichts schief geht. Seit Tagen haben wir den Monster-Contango beschrieben. Jetzt ist er ein Mega-Monster. Dass man verstehen muss. Wir laden Euch dazu ein. Frische Erklärvideos und alle Hintergründe plus der genaue Plan und Anleitung, wie man kaufen kann – hier im Börsendienst. Gerne auch zum Testen, wer erstmal dies tun mag. Wir knebeln ja niemand, das wisst Ihr;-) vg Euer TEAM Feingold Research