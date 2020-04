Öl unter 0 Dollar! Bekomme ich jetzt Geld fürs Tanken?

Sorry, liebe Leser, aber wir wollten bei Google einmal ganz oben sein mit dieser Überschrift, die uns Julian Reichelt bestimmt in den nächsten Stunden frei Haus liefern wird. Es sei denn, er schreibt gerade Beschwerdebriefe an China oder er telefoniert mit Bosbach;-). Tja, eine kleine Presseschau haben wir in der Tat für Euch vorbereitet im Börsenbrief. Wir schicken Euch noch am heutigen Abend Analysen zum historischen Preisabsturz und werden auch darauf eingehen, wie man sich jetzt positionieren kann. Dazu recherchieren wir, ob eine der großen Investmentbanken so wie einst Goldman Sachs einen der Mega-Öltanker gechartert hat und sich physisch am Ölmarkt eingedeckt hat. So spannend wie Öl ist kein Tatort. Und Cushing in den USA hat kein Ermittlerteam. Am nächsten dran wäre wohl Schimanski gewesen in Duisburg. Den vermissen wir leider alle. So – nun ganz ohne Spaß – gleich gibt es die große Öl-Zusammenfassung des Tages. Bei uns. Bis dann.