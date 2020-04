Ölpreis zum ersten Mal negativ!

Wie kann das sein?

Normalerweise ist der Ölterminmarkt ein lupenreiner Finanzmarkt, auf dem man das Öl, das man kauft, gar nicht tatsächlich abnehmen muss. Allerdings läuft am morgigen Dienstag der Mai-Kontrakt aus – und nur um den Preis für diesen Kontrakt geht es. Das heißt, diesen Kontrakt kauft heute nur jemand, der das Öl tatsächlich kurzfristig braucht, etwa Raffinerien oder Fluglinien.

Die Wirtschaft steht aber momentan still, und die Tanks sind randvoll. Niemand braucht das Öl also im Moment. Deshalb konnte der Preis zum ersten Mal in der Geschichte negativ werden.

Das gilt aber nur für Öl zur sofortigen Abnahme. Der nächste Kontrakt zur Lieferung im Juni ist schon nicht mehr umsonst. Der Preis hierfür fiel heute zwar ebenfalls um rund 10%, aber hier kostet das Fass immer noch mehr als 20 Dollar.

Und so schön es auch wäre, Sprit an der Tanke wird es so schnell nicht umsonst geben. Schließlich waren auch die Strompreise an der Börse schon mal negativ, ohne dass uns Verbrauchern jemand den Strom geschenkt hätte.

