BITCOIN / ETHEREUM Internationaler Feiertag!

Was für ein Tag an den Finanzmärkten. Der Ölpreis ist heute zum ersten mal in der Geschichte unter null gefallen. Deshalb ist es kein Feiertag, denn erlauben sich die Kiffer am 20.04. Auch Bitcoin und Ethereum stehen vor maßgeblichen Bewegungen ins Untergeschoß. Darum geht es in dieser Analyse!





