NatGas – Der Rohstoff stellt sich gegen den Abverkauf in WTI und legt nach der Gegenbewegung im heutigen Handel noch einmal deutlich zu. Schafft der Markt im Tagesschluss den Sprung über $1.826 müssen wir sogar davon ausgehen, dass NatGas sein Tief in Welle 2 in Weiß bereits ausgebaut hat und sich auf dem Weg in Richtung $1.977 befindet.