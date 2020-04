Der VW Golf VI TDI ist eine überarbeitete Version des Vorgängers und kam im Oktober 2008 auf den Markt. Insgesamt wurden bis 2012 etwa 2.850.000 Exemplare dieses Typs gebaut. Verändert wurden einige technische Details und das Design. „Wertiger denn je, definiert die nun sechste Golf-Generation das Qualitäts- und Komfortniveau seiner Klasse in weiten Teilen völlig neu“, freute sich VW-Chef Martin Winterkorn damals.

Die Volkswagen AG hat auch bei ihrer Erfolgsreihe Golf Abgasmanipulationen durch Abschalteinrichtungen vorgenommen. Betroffen sind Golf-Diesel mit Motoren der Abgasnorm Euro 6, darunter der VW Golf VI TDI. Die Fahrzeuge der Baujahre 2009 bis 2016 verfügen über Dieselmotoren vom Typ EA 189 , in denen VW illegale Abschalteinrichtung verbaut hat.

Doch inzwischen ist die Freude am Golf VI TDI getrübt: Für die betrogenen Käufer dieser Fahrzeuge geht der Diesel-Abgasskandal mit einem Wertverlust, Nutzungseinschränkungen durch Fahrverbote in Innenstädten und Schäden durch das Update der Motorsteuerung einher. Und auch die Umwelt wird erheblich geschädigt.

Bislang 13 überwachte Golf-Rückrufe seit 2016

Nach dem Geständnis von VW, in den USA manipulierte Diesel-Fahrzeuge verkauft zu haben, kam es zu zahlreichen Rückrufaktionen des Kraftfahrtbundesamt (KBA). VW musste inzwischen über eine Milliarde Euro an Bußgeldern bezahlen. Seit August 2016 hat KBA insgesamt 13 verschiedene Modelle des VW Golf zurückgerufen – mit folgender Mangelbeschreibung: „Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.“

Beim beliebten Kompaktwagen Golf betrifft der Abgasskandal vor allem die Baureihen Golf VI und Golf VII und den Golf Plus mit 1,6- und 2,0-Liter-TDI-Motoren – darunter auch der Golf VI TDI.

Immer mehr verbraucherfreundliche Urteile

Seit 2019 können sich VW-Kunden immerhin über zahlreiche verbraucherfreundliche Urteile freuen. Mehrere nationale Gerichte haben das sogenannte Thermofenster, das VW angeblich zum Schutz des Motors eingebaut hat, bereits als illegale Abschalteinrichtung eingestuft. Im Mai wird sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg mit der Zulässigkeit von Abschalteinrichtungen befassen. Die Richter sollen unter anderem feststellen, ob Volkswagen unzulässige Abschalteinrichtungen verwendet und die Käufer über eine wesentliche Eigenschaft des Fahrzeugs getäuscht hat.

Softwareupdate kann zu Wertminderung führen!

Fahren Sie einen Golf VI TDI? Dann lassen Sie sich so schnell wie möglich von einem unserer erfahrenen Anwälte beraten, um eine Verjährung Ihrer Ansprüche zu verhindern! Von einem Softwareupdate, das den Abgasausstoß senken soll, raten wir ab. Das Update kann eine Leistungsminderung des Motors, höhere Wartungskosten und eine Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs mit sich bringen. Außerdem ist der Wiederverkauf eines vom Abgasskandal betroffenen Fahrzeugs deutlich schwieriger.

Sie haben das Softwareupdate bereits aufgespielt? Kein Problem: Auch in dem Fall ist eine Klage auf Schadensersatz noch erfolgversprechend. Etliche Gerichte urteilten nämlich bereits, dass die Nachrüstung mittels des Softwareupdates den vertragsgemäßen Zustand nicht wiederherstellen kann. In vielen Fällen lohnt sich also eine Klage auf Rücktritt vom Kaufvertrag und Schadensersatz. Immer öfter den Kläger sogar Zinsen für die Nutzungsdauer zugesprochen.

Die Kanzlei VON RUEDEN unterstützt Dieselbesitzer, die vom Abgasskandal betroffen sind, bei der Durchsetzung Ihrer Rechte. Im Rahmen eines kostenlosen Erstgesprächs bieten wir Ihnen eine rechtliche Einschätzung Ihres individuellen Falls und informieren Sie über Ihre Möglichkeiten und den Ablauf des Verfahrens. Unsere Experten im Abgasskandal sind gern für Sie da! Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@rueden.de oder telefonisch unter 030 – 200 590 770.