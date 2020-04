Nächste NEWS-BOMBE: Die Ressource von Europa´s günstigstem Goldproduzenten steht womöglich vor einer Vervielfachung!!!

Wer noch keine Aktien hat sollte heute dringend welche kaufen, denn wir können uns nur immer wiederholen: MetalsTech (WKN:A2DJM2; DE-Ticker: MT1) wird unserer Meinung nach einer der Highflyer des Jahres 2020. Es ist noch nicht lange her, da haben wir Ihnen Anfang Februar das noch unbekannte Unternehmen bei einem Kurs von 1,5 Cent zum ersten Mal vorgestellt. In dieser Zeit hat das Unternehmen, untermauert von mehreren starken News, eine unglaubliche Performance auf bis zu 11 Cent vor wenigen Tagen hingelegt. Wer von Anfang an dabei war, konnte in dieser kurzen Zeit fast 700% Gewinn einfahren!!!

Doch die Erfolgsstory ist noch lange nicht vorbei, besser gesagt, MetalsTech wird jetzt erst so richtig durchstarten. Mehr als 1.000% warten noch auf Sie!! Es gibt aber keine Zeit zu verlieren! Nutzen Sie die kurze Verschnaufpause im Aktienkurs, denn wer die letzten Wochen verfolgt hat, weiß, wie schnell hier die nächste Kursexplosion erfolgen kann! Die heutigen News dürfte hier die Lunte wieder zum Brennen bringen – die nächste Preisexplosion bei der Aktie damit nur eine Frage der Zeit!

*Aktie im Fokus: MetalsTech Limited*

Kurse DE: 0,0795 EUR / AUS: 0,13 AUD

ISIN AU000000MTC4

WKN A2DJM2

Symbole DE: MT1 / AUS: MTC

Mega-Bohrloch gemeldet! 89 m mit 6,9 g/t Au und 23,6 g/t Ag bei 114 m bestätigt. Der Goldschatz im Boden vergrössert sich rasant!

Das Bohrloch STOR 3.11 wurde im Jahr 2011 von ARC Minerals Ltd. gebohrt und durchschnitt 89,0 Meter mit 6,9 Gramm Gold und 23,6 Gramm Silber pro Tonne zwischen 114 und 203 Meter unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von drei Gramm Gold pro Tonne innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 137,3 Metern mit 4,6 Gramm Gold und 16,5 Gramm Silber pro Tonne zwischen 67,7 und 205 Meter unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,3 Gramm Gold pro Tonne.

Kurioserweise war es das letzte Bohrloch, das beim Projekt gebohrt wurde, obwohl die Ergebnisse eindeutig bestätigten, dass die hochgradige Zone mit dem Mineralressourcengebiet Sturec weiter nach Süden abfällt. Aus heutiger Sicht kann man diese Entscheidung natürlich nicht nachvollziehen, aber für MetalsTech könnte es nicht besser gelaufen sein. Denn hier schlummert noch ein wahrer Goldschatz und unglaubliches Potential die aktuelle Ressource signifikant zu erweitern. STOR 3.11 ist in der kürzlich gemeldeten Mineralressourcenschätzung gemäß JORC 2012 für die Goldmine Sturec enthalten.

Planungen für das Phase-1-Diamantbohrprogramm abgeschlossen. Damit sind weitere Gold-Entdeckungen nur noch eine Frage der Zeit!

MetalsTech gab heute zudem bekannt, dass die Planungen für das Phase-1-Diamantbohrprogramm abgeschlossen sind.

Obwohl STOR 3.11 in der kürzlich gemeldeten Mineralressourcenschätzung gemäß JORC 2012 für die Goldmine Šturec enthalten ist, weist seine Nähe zur Grenze der Ressource (70 Meter) darauf hin, dass entlang des Einfallens dieses Bohrlochs beträchtliches Potenzial besteht, um weitere hochgradige Mineralisierungen außerhalb der aktuellen Mineralressource Sturec zu lokalisieren. Bohrlöcher zur Erprobung dieser Interpretation sind geplant und das Unternehmen bereitet zurzeit die erforderlichen Unterlagen für die Bohrgenehmigungsanträge vor.





Quelle: Metalstech Limited

Im Rahmen der Bohrstrategie, die ein erstes, etwa 3.000 Meter umfassendes Bohrprogramm beinhalten soll, wird ein zuvor noch nicht erkundetes Gebiet neben und neigungsabwärts/einfallend der bestehenden Mineralressource bei Sturec erprobt werden. Im Mittelpunkt der geologischen These steht die potenzielle Relevanz von Bohrloch STOR 3.11, das eine hochgradige Mineralisierung auf einer beträchtlichen Mächtigkeit durchschnitten hat.

Hier geht’s zur aktuellen Pressemeldung:

MetalsTech vor Neubewertung durch zeitnahe signifikante Erweiterung der Ressource??!! Weitere 1.000% in greifbarer Nähe!!

Erst kürzlich veröffentlichte das Unternehmen eine gigantische Mineralressource, welche nun auch den neusten JORC-Standards entspricht! Sie umfasst 21,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,50 Gramm Gold und 11,6 Gramm Silber pro Tonne (1,59 Gramm Goldäquivalent), einschließlich 1,026 Millionen Unzen Gold und 7,94 Millionen Unzen Silber (1,086 Millionen Unzen Goldäquivalent), wobei ein Cutoff-Gehalt von 0,4 Gramm Gold pro Tonne innerhalb eines optimierten Tagebau-Grubenmantels angewendet wurde!

Weiterhin liegen 388.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,45 Gramm Gold und 21,6 Gramm Silber (3,60 Gramm Goldäquivalent1), einschließlich 43.000 Unzen Gold und 270.000 Unzen Silber (45.000 Unzen Goldäquivalent) außerhalb des optimierten Tagebau-Grubenmantels auf Untertagebau-Basis vor!

Nach Aussage des Managements ist die Ressourcenschätzung im Norden und Süden entlang des Streichens sowie neigungsabwärts und einfallend offen, was darauf hinweist, dass ein erhebliches Potenzial besteht, die Mineralressource nochmals erheblich zu steigern. Die Prüfung des Erzkörpers Sturec führte zur Identifizierung von hochgradigem Mineralisierungskern, der in Richtung Süden in eine zuvor nicht ausgebohrte Zone abfällt und ein hervorragendes Ziel für weitere Explorationen darstellt.

Genau hier setzt nun das neue Bohrprogramm an. In der Zielzone gab es bislang keinen historischen Minenbetrieb noch Bohrungen. Daher hat das Management für dieses neue Gebiet die sehr große Hoffnung, dass die Goldgrade nochmals deutlich ansteigen.

Nach einem kurzen Gespräch mit dem Management ist dieses sogar so optimistisch, dass es bedingt durch das neue Bohrprogramm, eine Erweiterung der aktuellen Ressource von knapp über 1 Mio. Unzen Goldäquivalent auf das bis zu Dreifache annimmt.

Aktueller Börsenwert ist geradezu lächerlich – die nächste Kursexplosion muss zeitnah kommen! Wenn noch kaufen, dann jetzt!

Zwar konnte MetalsTech in den letzten Wochen ordentlich zulegen, doch selbst bei der aktuellen Ressource von ca. 1 Mio. Unzen Goldäquivalente, ist die Bewertung des Goldproduzenten mit nicht mal 10 Mio. Euro geradezu lächerlich. Bei einer möglichen Ressource von bis zu 3 Mio. Unzen Goldäquivalenten ist der aktuelle Börsenwert völlig absurd.

Daher können wir es nur immer wiederholen. Ein Kauf von MetalsTech, selbst nach einem Anstieg von mehreren Hundert Prozent birgt immer noch ein Potential von mindestens 1.000%, doch zögern sollte man nicht zu lange sonst ist auch diese Chance wieder vorbei.

Ihre Chance: Vergleichbare Firmen notieren um ein Vielfaches höher!

Sieht man dazu im Vergleich das Unternehmen Sky Metals LTD. Das Unternehmen verkündete im Februar in ihrem Cullarin Projekt, an dem sie nur zu 80% beteiligt sind ein Bohrloch: 93 m bei 4,24 g / t Gold aus 56 m. Sky Metals verfügt aber im Gegensatz zu MetalsTech noch über keine Ressource. Trotzdem entwickelte sich der Kurs rasant nach oben und die Marktkapitalisierung stieg schnell auf über 100 Mio. USD.

MetalsTech hingegen hat deutlich mehr vorzuweisen, wird aber gerade mal mit weniger als 10 Mio. Euro bewertet. Eine unglaubliche Unterbewertung, die nicht nur wir so sehen.

Achtung: Echte 1.000% Chance von renommierten Analysten bestätigt

Die unabhängigen Analysten von IIR (Independent Investment Research) Australia, mit Standorten in Australien und den USA sehen ebenfalls ein mittelfristiges Kursziel von mindestens 1 Euro.

Die Firma hat in kürzester Zeit eine fulminante Wandlung zu einem Goldproduzenten vollbracht, demnach müsste sich nun auch der prognostizierte Fortschritt im Kurs niederschlagen und am Ende tatsächlich Richtung 1 Euro ausbrechen!

Somit sprechen wir nicht mehr über eine Marktkapitalisierung von nicht mal 10 Mio. Euro sondern von mehr als 117 Mio. Euro! Das ist für einen Goldproduzenten dieser Grösse bei weitem noch nicht übertrieben. MetalsTech kann einen cyanidfreien Abbau gewährleisten und die Ressourcenschätzungen entsprechen dem aktuellen JORC 2012 Standard. Allein dies rechtfertigt schon einen massiven Kursanstieg!

Sollte es aber durch das aktuelle Bohrprogramm znoch u einer drastischen Erweiterung der aktuellen Ressource kommen, ist selbst ein Kurs von 1 Euro noch deutlich zu billig.

Wir sind stolz auf unser Research-Team, das diese Goldperle für sie entdeckt hat, die ohne Zweifel selbst den fulminanten Aufstieg von Great Bear noch in den Schatten stellen dürfte. Ich denke, wir haben Ihnen bisher nicht zu viel versprochen.

Mit etwas Geduld aber kann es hier noch deutlich besser laufen! Doch nur wer dabei ist, kann mitverdienen! Legen Sie sich also dringend noch einige Stücke zu den aktuellen Kursen ins Depot. Sie haben vor wenigen Wochen erst gesehen, wie schnell der Kurs auf gute Nachrichten reagiert und innerhalb weniger Tage explodiert. Wir gehen davon aus, dass uns MetalsTech die kommenden Monate weiterhin noch viel Freude bereiten wird! Bleiben Sie also mit uns am Ball, denn es kommen noch spannende Zeiten auf uns zu!

Warum für uns MetalsTech Limited eine klare Vervielfachungschance ist?

Top Fakten & Höhepunkte:

Staatliche Genehmigung für Goldproduktion erhalten

Mit Abstand günstigster Goldproduzent der Welt

Eines der wenigen Top-Abbaugebiete in Europa und der Slowakei

Partnerschaft mit Clean Earth Technologies

Cyanidfreier Abbau jetzt möglich – dadurch Genehmigung der Mine erfolgt

Neubewertung der Reserven durch neue Abbau Methode

MetalsTech wird zum heißbegehrten Übernahmekandidaten

Etwaige Übernahmekurse von mindestens 1 Euro garantieren eine Performance von mind. 1.000%

Länderrechte auch für Rumänien und Bosnien Herzegowina möglich

Erheblicher Ertragshebel durch Lizenzeinnahmen

Ausbau zu einer topmodernen Mine zum Cyanid freiem Abbau von Gold

Historischer Abbau von Gold und Silber im Gesamtwert von ca. 2,1 Mrd. Euro

Vormachbarkeitsstudie bereits vorhanden

Nach JORC 2012: 1,086 Mio. Unzen Goldäquivalent im Tagebau und weitere 43.000 Unzen Goldäquivalent in Untertage im Wert von ca. 2 Mrd. USD

Top Infrastruktur in der Slowakei, leicht über Autobahn und internationale Flughäfen wie z. B. Wien erreichbar

Absolute Rechtsicherheit mit stabiler westorientierter Regierung in der Slowakei

Niedrige Anzahl an ausstehenden Aktien.

Extrem unterbewertete Aktie, im Vergleich zum Projektfortschritt

Das Flagschiffprojekt ‚Sturec‘ hat das Potential die Schätzungen an Unzen Gold noch signifikant zu erhöhen!

Aktuelles Bohrprogramm in Phase 1 mit ca. 3.000m Diamantbohrung

Laut Management kann Bohrprogramm die aktuelle Resource bis zu Verdreifachen

Unabhängiges renommiertes Research-Haus deckt eklatante Unterbewertung auf

Starker Goldpreis von ca. 1700 USD

Bewährtes und erfahrenes Management-Team.

Erst kürzlich veröffentlichte MetalsTech eine aktuelle Präsentation anlässlich einer Konferenz Anfang Mai. Diese gibt einen sehr schönen Gesamtblick zum Unternehmen.

Klicken Sie hier zur aktuellen deutschen Unternehmenspräsentation von MetalsTech

Fazit:

Heute haben Sie eine weitere Gelegenheit, in den aktuell günstigsten Goldproduzenten in Europa zu investieren, welcher aber gleichzeitig die wohl mit Abstand besten Entwicklungschancen hat. Das Unternehmen sitzt auf einem bestätigten massiven Goldberg und ist nach Ansicht der Analysten von IIR in Bezug auf seine extrem weit vorangeschrittene Projektentwicklung in Sturec signifikant unterbewertet. Mit der erst kürzlich bestätigten gigantischen Ressource und dem baldigen Produktionsstart konnte das Risiko in der Aktie auf ein Minimum reduziert werden.

Mit dem neuen Bohrprogramm sieht das Management eine sehr große Chance die bereits enorme Ressource nochmals überdurchschnittlich erhöhen zu können. Das Unternehmen geht im besten Falle sogar von einer Verdreifachung der aktuellen Ressource aus. Was dies für den Kurs bedeuten kann, müssen wir wohl niemandem näher erläutern. Aber auch schon jetzt ist die Zeit für eine Neubewertung reif! Der aktuelle Status Quo rechtfertigt sicherlich schon Kurse in Richtung von 1 Euro.

Mit Clean Earth Technologies ist es MetalsTech nun möglich, einen cyanidfreien Abbau zu gewährleisten. Dies war der Grundstein für die Genehmigung einer neuen Mine. Damit kommt es zu einer eklatanten Neubewertung der Ressourcen, die aktuell nur zu einem Bruchteil bewertet werden!

Im Vergleich zur Peergroup muss nun eine Unze in der Reserven-Kategorie kurzfristig mit mindestens 100 USD bewertet werden. Dies entspricht bei MetalsTech einer Marktkapitalisierung von mindestens 80 Mio. Euro, was einem Kurs von umgerechnet 0,70 Euro entspricht. Im ersten Schritt sollten 0,50 Euro sehr schnell bei Produktionsaufnahme erreicht werden können und dann weiter auf 0,70 Euro steigen. Mittelfristig sind Kurse zu mindestens 1 Euro mehr als realistisch. Sollte das heute verkündete Bohrprogramm annähernd so einschlagen, wie vom Management vermutet, sind selbst Kurs zu 1 Euro noch billig. Wir können nur sagen: Jetzt oder nie!! Nutzen Sie diese echte 1.000% Chance!

Das größte Risiko besteht hier unseres Erachtens darin, nicht mit dabei zu sein! Wie immer können wir Ihnen aber nur Ideen und Chancen aufzeigen, nutzen und handeln müssen Sie diese selbst!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

