flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) fiel im auslaufenden Mai-Kontrakt an der Terminbörse NYMEX zum Wochenbeginn auf den tiefsten Stand der Geschichte des Ölhandels. Im Verlauf des Montags fiel der Mai-WTI-Kurs mit einem Minus von 40,32 US-Dollar je Fass in den negativen Bereich. Der Juni-Kontrakt lag im Tief bei 20,19 US-Dollar aber noch deutlich höher. Der enorme Preissturz ging besonders auf die Meldung der sich bald erschöpfenden Lagerkapazitäten am wichtigsten Ölknotenpunkt der USA in Cushing (Oklahoma) zurück. Das Städtchen Cushing hat weniger als 8.000 Einwohner, doch dort laufen die wichtigsten Ölpipelines auf einen Knotenpunkt zu und so befindet sich deshalb in Cushing eine beeindruckende Anzahl von Lagertanks. Cushing beherbergt die weltweit größten Rohöllager. Verrückte Zeiten mit Ölkontrakten im negativen Terrain erinnern irgendwie an die ersten mit negativen Zinsen emittierten Staatsanleihen.

Zur Charttechnik (Juni-Kontrakt): Ausgehend vom Kursverlauf vom letzten Verlaufstief des 18. März 2020 bei 21,64 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 09. April 2020 bei 33,15 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 24,35/26,03/27,39/28,75/30,43 und 33,15 US-Dollar in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären bei 19,95/18,91/17,23 und 14,52 US-Dollar auszumachen.





Long: DE000MC6YW79 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Jun20

Short: DE000MC3RZ03 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Jun20

