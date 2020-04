Goldaktien freundlicher

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Virologe und Charité-Professor Christian Drosten erhält den einmaligen „Sonderpreis für herausragende Kommunikation der Wissenschaft in der Covid-19-Pandemie“. Der Preis wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Stifterverband vergeben und ist mit 50.000 Euro dotiert. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft wird zu 99 % von Steuergeldern finanziert. Im Präsidium des Vorstands des Stifterverbands sitzen Prof. Dr. Dr. Andreas Barner (Boehringer Ingelheim), Dr. Simone Bagel-Trah (Henkel), Dr. Kurt Bock (BASF), Dr. Nikolaus von Bomhard (Ex-Münchener Rück), Dr. Nicola Leibinger-Kammüller (Trumpf), Dr. Reinhard Christian Zinkann (Miele) und Prof. Dr. Andreas Schlüter (Stifterverband für die Wissenschaft) (Quellen: n-tv.de, Homepages Deutsche Forschungsgemeinschaft, Stifterverband).Unklar ist ob der Preis von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und damit zu 99 % aus Steuergeldern oder vom Stifterverband finanziert wird, der mit privatwirtschaftlichen Interessen verknüpft ist.Ntv.de: „Eine ganz andere Wucht“. „Drosten warnt vor zweiter Corona-Welle“ (20.04.20).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar seitwärts (aktueller Preis 50.072 Euro/kg, Vortag 49.881 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer wieder volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.