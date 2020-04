Universal-Investment gewinnt 3,6 Milliarden Euro Mandat

Wechsel bereits lange geplant gewesen - kein Zusammenhang mit COVID-19

Universal-Investment strukturiert nach Gewinn eines Transition-Management-Mandats ein 6,5 Milliarden Euro schweres Portfolio für eine der größten Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland um. Die Neuaufstellung des Portfolios erfolgt im Zuge einer Änderung des Investmentstils und dem damit einhergehenden Wechsel von zehn Asset Managern. Der Wechsel ist seit langem geplant und steht in keiner Verbindung mit der aktuellen Marktsituation. Der globale Aktienfonds umfasst Large- und Small-Cap-Aktien sowie Wertpapiere aus Schwellenländern. Betroffen sind 22 Fondssegmente mit einem Handelsvolumen von insgesamt 3,6 Milliarden Euro. Mit dem neuen Mandat wächst die Anzahl umgesetzter Umstrukturierungen in den vergangenen zwölf Monaten durch das Portfolio Management von Universal-Investment auf 30 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 17,2 Milliarden Euro.

Das Portfolio Management von Universal-Investment agiert für den Investor bei einer Umstrukturierung als Koordinator, Händler sowie Kontrollinstanz, falls zusätzliche externe Spezialisten für den Handel eingebunden sind. So übernimmt das Team um Thomas Casper in Abstimmung mit dem Kunden und den alten wie neuen Asset Managern den Handel der bisherigen Wertpapiere und kauft im gleichen Zug neue Wertpapiere, um das gewünschte Zielportfolio im Fonds zu erstellen. Die Transaktionskosten sind im Vergleich zu einem kompletten Ver- und Neukauf niedriger und etwaige negative Einflüsse auf die Märkte oder einzelne Wertpapiere, zum Beispiel beim Verkauf großer Aktien-Positionen, werden vermieden.