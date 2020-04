Die Wirtschaft, die Gewinne und der Aktienmarkt

Entscheidend sind die Gewinne der Unternehmen!

Im eingangs erwähnten Artikel hatte ich Kostolanys Vergleich von Wirtschaft und Börse mit Herrchen und Hündchen visualisiert, wobei ich „die Wirtschaft“ durch die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dargestellt habe. Nun interessiert die Börsianer „die Wirtschaft“ nur insofern, als dass eine gut laufende Wirtschaft ihren Unternehmen (hoffentlich) kräftige Gewinne beschert – bzw. umgekehrt.

Wenn wir also einschätzen wollen, wie die Aktienmärkte bewertet sind, müssen wir einen Blick auf die Gewinnentwicklung werfen. Dazu der folgende Chart, der den S&P 500 (schwarz) mit den US-Unternehmensgewinnen (rot) seit 1947 vergleicht:

(Quellen: MarketMaker, US. Bureau of Economic Analysis)

Es ist natürlich formal nicht korrekt, den Kurs des S&P 500 (in Punkten bzw. US-Dollar) zusammen mit den Unternehmensgewinnen (die in Milliarden US-Dollar gemessen werden) in einem- Chart darzustellen. Aber aus verschiedenen Gründen entspricht diese Darstellung zufällig tatsächlich annähernd den tatsächlichen Verhältnissen, so dass wir sie für diesen Zweck ohne Korrektur verwenden können.

Gewinne und Kurse nähern sich immer wieder an

Wie zu erwarten war, folgt die Kursentwicklung der Gewinnentwicklung, wobei es natürlich ebenfalls Phasen gibt, in denen die Kurse den Gewinnen vorauslaufen bzw. umgekehrt. In den vergangenen Jahren erlebten wir bekanntlich eine kräftige Rally, aber die Gewinne stagnierten seit 2012. Eine solche Phase gab es zur Jahrtausendwende schon einmal (siehe gelbe Ellipsen).

Nach dem Hoch von 2000 und dem Platzen der damaligen Technologie-Blase folgte bekanntlich eine anhaltende Baisse, in der sich die Kurse wieder den Gewinnen annäherten. Und auch der jüngste Crash führte die Kurse zurück in Richtung der Gewinnkurve.