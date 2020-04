Russische Aktien sind für hohen Dividenden-Renditen bekannt. Die „Börsen-Oma“ verrät nun exklusiv gegenüber wallstreet:online, auf welche russischen Dividendenkönige sie setzt und warum sie trotz einer Morddrohung weiter in russische Aktien investiert.

Beate Sander (82), Millionärin durch Aktien und Autorin*, besser bekannt als „Börsen-Oma“, erklärte gegenüber der Zentralredaktion von wallstreet:online: „Russische Aktien gehören wegen ihrer niedrigen Bewertung und der verlässlich in US-Dollar berechneten und in Euro ausbezahlten hohen Dividende zu meinen Lieblingen. Durch den Ölpreisverfall stürzten sämtliche russischen Aktien in meinem Depot, als der DAX im Corona-Crash seinen vorläufigen Tiefpunkt mit 8.200 Punkten verbuchte, im Schnitt um die Hälfte ab. Bei gleich hoher Ausschüttung verdoppelt sich bei einem mutigen Zukauf auf Tiefkursniveau damit die Dividenden-Rendite. Dies ist eine Chance, die es im Crash bei substanzstarken Dividenden-Aristokraten unbedingt zu nutzen gilt. Also auch ein Crash hat ein paar Sahnehäubchen im Angebot“.