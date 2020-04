(neu: Kursentwicklung, weitere Analytenstimmen)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Veränderungen im Management mit dem Weggang der Co-Chefin haben die Aktien von SAP am Dienstag belastet. Von Anfang an im Minus, verloren die Papiere des im Dax schwer gewichteten Software-Konzerns in einem schwachen Gesamtmarkt zuletzt 2,58 Prozent auf 110,80 Euro. Mit diesem Verlust waren sie noch etwas schwächer als der Leitindex mit einem Minus von gut zwei Prozent.

Irritiert zeigten sich Börsianer von der Ankündigung, dass Jennifer Morgan als Co-Vorstandschefin den Konzern Ende April verlassen und somit Christian Klein der alleinige Chef sein wird, zumal die beiden als Duo erst vor gut einem halben Jahr angetreten sind. Barclays-Analyst James Goodman bezeichnete die Personal-Entscheidung als eine große Überraschung. Morgan habe einen sehr guten Job gemacht. Der Weggang der Co-Chefin dürfte zu einigen internen Verwerfungen führen und die Investoren womöglich beunruhigen, erklärte Analyst Michael Briest von der UBS.