Trotz Corona: GEZ-Gebühren sollen ab 2021 um 5% steigen!

Die Monopolisten beim ARD/ZDF kennen bei GEZ-Gebühren und ihren Gehältern keinen Spaß. Während hunderttausende Deutsche ihre Jobs auch ohne Corona verlieren, verdienen die Fernsehleute - ohne Pensionsdotierungen - im Durchschnitt 92.200 Euro im Jahr, so bei der ARD-Tochter WDR (Graphik unten) - und jammerten wegen einer geplanten Mini-Kürzung. https://assets.change.org/photos/1/qq/fc/GZqQfcrAceAOsis-800x450-noPad ... Bescheidenheit fehl am Platze. Kritiker der Selbstbedienung schreiben sich seit Jahren die Finger wund, passiert ist aber nichts. Wer als abhängiger Publizist zu tief in den offiziellen Gehaltszahlen stöbert, bekommt Probleme (vgl. unten). Deutschland 2020.

Wie geht so etwas? Kein Staatsfunk, aber der Staat bestimmt dennoch die Gehälter