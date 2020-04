Wirecard? Öl ist weitaus spannender

Wer braucht in diesem Tagen eigentlich in Sachen Spannung eine Wirecard? Nun, natürlich ist sie sehr interessant, wir haben am Montag deshalb auch ein Spezial geliefert. Logo beschäftigen wir uns mit WDI. Doch bei WTI ist mit Hebel viel mehr zu holen. Erst der Mai-Future – jetzt crasht der Juni-Future. Binnen 30-Minuten-Takt geht es einen Dollar abwärts. Was ist los und warum ist Öl SHORT, nicht long, momentan das Gebot der Stunde? Wir erklären es im Video auf Feingold-research in unserem Börsendienst. Auch Juni negativ schon recht bald ist absolut möglich, die physische Lieferung muss um alles in der Welt umgangen werden bei vielen Investoren. Der Monster-Contango bleibt und Ihr müsst damit wissen, wie Ihr agiert im Öl! Produkte, Trades, Videos und Wissen dazu – bei uns. Hier im erneuten Öl-Spezial. Und auch wenn es so häufig schon geschrieben wurde – wir knebeln wirklich niemand und Ihr könnt unseren Börsendienst jederzeit kündigen. Unser Service ist Qualität und kein Zwangsabo. VG viel Erfolg Euer TEAM Feingold Research