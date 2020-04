Quartalszahlen bei Mensch und Maschine - und das Software-Unternehmen aus dem Großraum München wird sehr konkret, was die Auswirkungen der Corona-Krise angeht. Diese habe „lediglich ein noch höheres Rekordergebnis verhindert”, heißt es vonseiten der Süddeutschen am Dienstag. Der Quartalsumsatz sei um 1 bis 2 Millionen Euro und der Gewinn vor Zinsen und Steuern um 0,8 Millionen Euro bis 1,5 Millionen Euro belastet worden, so ...