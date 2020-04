Zum Monatsende wird Jennifer Morgan den Vorstand von SAP verlassen. Bisher bildete sie mit Christian Klein ein CEO-Duo an der Spitze. Künftig wird Klein alleiniger CEO von SAP sein. Das wird am späten Montag bekannt.Neben der Personalie stehen bei SAP die Zahlen zum ersten Quartal im Fokus. Große Überraschungen gibt es nicht. Der Umsatz steigt um 7 Prozent auf 6,52 Milliarden Euro an. Für das Gesamtjahr rechnet SAP mit einem ...