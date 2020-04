Invesco-Studie: Haben sich ESG-Anlagen im Krisenumfeld bewähren können?

Manuela von Ditfurth, Senior Portfolio Manager bei Invesco Quantitative Strategies, berichtet über die Ergebnisse der Untersuchung: „Dieses volatile Marktumfeld hat die Investoren vor enorme Herausforderungen gestellt. Unsere Analysen signalisieren aber, dass Investoren, die einen langfristigen strategischen ESG-Ansatz verfolgen, in dieser Krise eher im Vorteil sind.“ Obwohl der kurze Beobachtungszeitraum keine endgültigen Schlussfolgerungen zuließe, seien die gemachten Beobachtungen für Anhänger von ESG-Ansätzen ermutigend. „Wir haben es aktuell mit einer globalen makroökonomischen Krise zu tun, die Auswirkungen auf ganze Volkswirtschaften hat. Natürlich hängt die absolute Rendite da vor allem am Marktexposure. Unsere Ergebnisse signalisieren aber, dass die Integration von ESG-Kriterien helfen kann, das Verlustrisiko eines Portfolios zu mindern“, so von Ditfurth.

Zur Untersuchung der ESG-Performance haben die ESG-Experten von Invesco auf Basis eines standardisierten aggregierten ESG-Werts, seiner Komponenten E, S und G sowie geläufiger einzelner Indikatoren mehrere Portfolios zusammengestellt. Die Einzelindikatoren betreffen die Aspekte CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2 Emissionen), Humankapitalmanagement, Corporate Governance und Steuertransparenz. Nach der Konstruktion von Quintil-Portfolios für die jeweiligen Kategorien haben die Investmentexperten Quintil-Spreadrenditen für die Portfolios berechnet, die long in den jeweils besten 20% der Unternehmen sind und short in den jeweils schlechtesten 20%.

Die Spreadrendite-Analyse zeigt, dass das ESG-Portfolio und die zugrundeliegenden Komponentenportfolios in diesem volatilen Marktumfeld eine positive Rendite generiert haben. Vom Jahreswechsel bis zum Markthöchststand im Februar erzielten die einzelnen ESG-Portfolios allesamt positive oder neutrale Renditen. Im Zuge der Ausweitung der Krise und Kursrückgänge an den Aktienmärkten entwickelten sich Wertpapiere mit guten ESG-Werten überdurchschnittlich und halfen so, die Verluste abzufedern. Alle Einzelkriterien-Portfolios schlugen sich recht gut und erzielten zumindest einen leicht positiven Renditebeitrag.