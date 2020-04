Nachgefragt | Fondsvertrieb & Social-Distancing

Wie funktioniert Fondsvertrieb und Investorenkommunikation in Zeiten von COVID-19 & Social-Distancing?

In der März-Ausgabe von "Nachgefragt" haben wir uns erkundigt, wie gut Asset Manager auf die durch COVID-19 veranlasste, rasche Umstellung auf Home-Office-Strukturen vorbereitet waren und in welchem Ausmaß Betriebskontinuität gewährleistet werden kann.

Bereits in der letzten Ausgabe wurde von vielen Anbieter erwähnt, dass Kundenkommunikation auf digitale Formate umgestellt wurde und auch viele, ursprünglich als physische Konferenzen geplante Events als Webinar oder Video-Call umgesetzt werden sollen. Nachdem mittlerweile bereits ein guter Monat vergangen ist und sich die Branche wohl oder übel an das "New Normal" zu gewöhnen scheint, haben wir uns innerhalb der Fondsindustrie umgehört, welche Praxiserfahrungen man mit digitalen Vertriebs- und Kommunikationsmedien in den letzten Wochen sammeln konnte und ob diese Kanäle auch nach (hoffentlich bald) überstandener Pandemie im Fokus bleiben werden.