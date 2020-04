NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Turbulenzen am Rohölmarkt haben sich am Dienstag fortgesetzt. Nachdem der Preis für US-Rohöl zur zeitnahen Auslieferung am Montag erstmals negativ gewesen ist, sprangen die Turbulenzen am Dienstag auf weitere Marktsegmente über. Der Preis für europäisches Rohöl wurde dadurch mit nach unten gezogen.

Die amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni kostete am Dienstag im Tief 11,59 US-Dollar. Zuletzt lag der Preis bei 15,45 Dollar, das waren immer noch 5,97 Dollar weniger als am Vortag. Am Montag war der Preis für WTI zur Mai-Lieferung massiv in den negativen Bereich gefallen. Als Auslöser gilt ein giftiges Gemisch aus einer stark fallenden Nachfrage wegen der Corona-Krise und einem viel zu hohen Angebot.