Akasol vergibt Auftrag für Gigafactory in Darmstadt

Akasol hat einen Vertrag zur Lieferung hochautomatisierter Produktionsanlagen für die Gigafactory 1 des Unternehmens am neuen Standort in Darmstadt unterzeichnet. Es geht um ein Investitionsvolumen im zweistelligen Millionenbereich. Den Auftrag hat Akasol an die Woll Maschinenbau GmbH vergeben. „Ab Mitte 2021 werden auf den Anlagen die neuen Ultrahochenergie-Batteriesysteme vom Typ AKASystem AKM CYC gefertigt”, kündigt die ...