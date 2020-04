Encavis kauft Solar- und Windenergieanlagen für Spezialfonds

Die Encavis-Tochter Encavis Asset Management AG meldet Zukäufe für einen Spezialfonds: Der Erneuerbare-Energien-Produzent hat nach eigenen Angaben vom Dienstag drei Solarparks in den Niederlanden und einen Windpark in Deutschland mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 55 Megawatt erworben. Zu den Kaufpreisen der Anlagen macht die Gesellschaft am Dienstag keine Angaben.Die Anlagen sollen in den Spezialfonds Encavis ...