Jüngsten Zahlen zufolge ist der Autoabsatz allein im europäischen Raum im März um 55 Prozent zurückgegangen, anderswo dürfte es nicht besser sein. Besonders die auf der Autoindustrie fußende deutsche Industrie leidet enorm darunter, obwohl die Produktionsbänder in dieser Woche schon wieder anlaufen. Doch, was nützt es, wenn zeitgleich die Arbeitslosenquote enorm ansteigt und die Absätze auf unabsehbare Zeit niedrig bleiben. Investoren machen wieder eine großen Bogen um Autoaktien und stoßen die Volkswagen-Aktie im heutigen Handel entsprechend ab. Die noch intakte Erholungsbewegung seit Mitte März könnte damit ein rasches Ende nehmen, weshalb nun wieder Überlegungen eines Short-Investments in den Fokus rücken.

Verkaufswelle rollt wieder

Aus technischer Sicht hat das Wertpapier von Volkswagen bereits in der abgelaufenen Woche sein Erholungsziel bei grob 125,00 Euro erreicht und dreht an dieser Hürde langsam zur Unterseite wieder ab. Dieses Verhalten passt so weit zu einem neuerlichen Verkaufsprozess und könnte jetzt Abgaben zurück auf 110,00 Euro bereithalten. Weiter sollte man sich derzeit nicht aus dem Fenster lehnen, geht es aber noch tiefer abwärts, kämen Verluste auf rund 100,00 Euro ins Spiel. Wer darauf setzen möchte, kann sich beispielsweise über ein Investment in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC85P1 auf die Seite der Bären schlagen. Für eine echte Überraschung würde hingegen ein unerwarteter Anstieg der Volkswagen-Aktie über das Niveau 130,00 Euro sorgen. In diesem Fall könnte das Papier des weltgrößten Autobauers in den nächsten Widerstandsbereich von rund 138,00 Euro vorrücken.