Öl – Vorsicht bei Faktorzertifikaten

Liebe Leser, negative Ölpreise auf dem Spot von 44 Dollar. Was bedeutet dies, was muss man jetzt machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Juni-Future short gehen? Discount-Puts? Öl-ETCs? ETFs? Öl-Aktien? Turbos? Optionsscheine? Wir erklären Euch den gesamten Instrumentenkasten, damit da nichts schief geht. Bitte – höchste! Vorsicht bei Faktorzertifikaten. Ihr könnt da Euer Geld verbrennen und das wollen wir nicht. Erst überlegen, im Zweifel fragen und dann einen Trade tätigen. Das Risiko, bei Öl etwas falsch zu machen, ist dermaßen hoch. Dienstag früh war Öl Short im Juni Kontrakt genau richtig. Keinesfalls ÖL long, weil der Mai-Kontrakt so stark gefallen war. Warum? Seit Tagen haben wir den Monster-Contango beschrieben. Jetzt ist er ein Mega-Monster. Dass man verstehen muss. Wir laden Euch dazu ein. Exakt 10 Jahre nach der Deepwater Katastrophe sehen wir solch einen Ölpreis. verrückt oder? Frische Erklärvideos und alle Hintergründe plus der genaue Plan und Anleitung, wie man kaufen kann - hier im Börsendienst. Gerne auch zum Testen, wer erstmal dies tun mag. Wir knebeln ja niemand, das wisst Ihr;-) vg Euer TEAM Feingold Research