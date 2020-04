Der Flughafenbetreiber Fraport hat am Dienstag Wochenzahlen für seinen Hauptstandort, den Frankfurter Flughafen, vorgestellt. Die Zahlen sind stark von den Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst, die den Passagierflugverkehr nahezu lahmgelegt hat. In der vergangenen Woche kam das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen mit 37.015 Fluggästen nur noch auf einen Bruchteil der Vergleichszahl aus dem Vorjahr - Fraport meldet ein Minus ...