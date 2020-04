FRANKFURT (dpa-AFX) - Heftige Verwerfungen am Ölmarkt haben am Dienstag den deutschen Aktienmarkt schwer belastet. Unerwartet deutlich aufgehellte Konjunkturerwartungen halfen nicht. Der Dax weitete am Nachmittag seine Verluste auf 3,22 Prozent aus beim Stand von 10 331,88 Punkten.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor ähnlich viel wie der Dax. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Werte ging es mit minus 1,70 Prozent auf 22 078,96 Punkte nicht ganz so steil bergab.