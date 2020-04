Die Coronakrise hat in den letzten Wochen zu Kontrollverlust, Panik und Schockstarre in der Welt gesorgt.

Die Coronakrise hat in den letzten Wochen zu Kontrollverlust, Panik und Schockstarre in der Welt gesorgt. Die aktuelle Lage ist einzigartig und mit der globalen Finanzkrise von 2008/2009 nur teilweise vergleichbar. Entsprechend haben wir es mit einem hohen Grad an Unsicherheit zu tun.

Die Kapitalmärkte hassen nichts mehr als Unsicherheit und daraus leitet sich die irrationale Volatilität der vergangenen Wochen ab. Einen solch heftigen Einbruch der Aktienmärkte in so kurzer Zeit gab es nicht einmal nach der Lehman-Insolvenz.