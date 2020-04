ESG-Daten: Morningstar übernimmt Sustainalytics nun komplett

ESG-Daten- und Rating-Anbieter sind ein nachgefragtes und entsprechend wertvolles Asset: Das war dem Fondsdatenspezialisten Morningstar bereits 2017 bewusst, als man sich dazu entschlossen hatte einen 40%-Anteil am niederländischen Nachhaltigkeitsdaten- & Research-Haus Sustainalytics zu erwerben. Nun gibt Morningstar bekannt, sich mit Sustainalytics auch über die Akquisition der restlichen 60% erfolgreich geeinigt zu haben.

Der Gegenwert der Transaktion umfasst eine Barzahlung bei Abschluss in Höhe von etwa 55 Millionen EUR sowie zusätzliche Barzahlungen in den Jahren 2021 und 2022 auf der Grundlage eines Multiples des Sustainalytics-Umsatzes in den Geschäftsjahren 2020 und 2021. Basierend auf der Vorabüberlegung schätzt Morningstar den Unternehmenswert von Sustainalytics auf 170 Millionen EUR. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich Anfang des dritten Quartals 2020 erfolgen.