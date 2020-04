NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn gestiegen. Marktteilnehmer verwiesen auf die Turbulenzen an den Rohölmärkten und die Verunsicherung durch die Corona-Krise. Als sicher empfundene Anlagen wie amerikanische Staatsanleihen waren daher gefragt.

Die Ölpreise stehen massiv unter Druck. Ein US-Terminkontrakt für Mai war am Montag erstmals in den negativen Bereich gesunken. Am Dienstag breiteten sich die Turbulenzen auf andere Marktsegmente des Ölmarkts aus.