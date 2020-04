Parken kann so einfach sein – und mitunter sogar günstig!

Deutschlands neue Parkkultur: Es geht doch!

Hierzulande bist du, was du fährst – und wie du fährst. Pöbeln und Fluchen, Drängeln und Rasen gehört seit jeher zum charakteristischen Verhalten eines deutschen Autofahrers. Selbst das Ein- und Ausparken erhält hierzulande so viel Aufmerksamkeit, dass sich daraus gar Stereotypen entwickelt haben: Frauen sollen demzufolge nicht einparken können, und zwar grundsätzlich. Gestritten wird in Deutschland über alles: das Rückwärts- und Vorwärtseinparken, über die Parksituation in der Innenstadt oder am Flughafen. Doch muss das sein? Nein.

Traurige Leere auf Deutschlands Parkplätzen – ein seltenes Bild. Bildquelle: harutmovsisyan / Pixabay

Das hätte sich der deutsche Autofahrer heutzutage sicherlich nicht mehr träumen lassen: In vielen deutschen Städten scheint es, als wäre das Automobil urplötzlich gar kein allzu ungern willkommener Gast mehr – und das nachdem Diesel- und Autofahrverbot in vielen deutschen Stadtzentren eine ganze Zeit zu einem unumstößlichen und gefeierten Grundsatz der Moderne wurden.

Sicher, in anderen europäischen Städten wie beispielsweise Houten in den Niederlanden war die Vorstellung einer autofreien Stadt nicht bloß Utopie, sondern gelebte Wirklichkeit. Doch in Deutschland wollte man sicher auch gar nicht die Vorreiterrolle einnehmen, wenn das Ziel sein sollte, den automobilen Verkehr aus belebten Gebieten zu verbannen.

Doch auch die Auto-Nation Deutschland konnte sich letztlich nicht mehr gegen eine revolutionäre und auf Umweltschutz und motorenfreie Geräuschkulisse bedachte, junge Generation erwehren. Als Folge der für viele Deutsche befremdlich wirkenden Geisteshaltung war urplötzlich Schluss mit der gewohnten Freiheit wie dem kostenlosen oder zumindest günstigen Parken in Stadtzentren.

Keine Parkgebühren, weniger Knöllchen – Autos zurück in Innenstädten!

Doch kaum hatte man in Deutschland allmählich Akzeptanz für hoch bepreiste Parkflächen, Radfahrer, Fußgänger und andere störende Verkehrsteilnehmer entwickelt, heißt es gegenwärtig: Parken ist jetzt wieder kostenlos! So ist dies zum Beispiel in Düsseldorf beschlossen worden.

Anlass dieser städtischen Entscheidung ist allerdings ein denkbar schlechter: die Corona-Krise. Denn das neumoderne Credo, lieber Bus und Bahn statt Auto, besser Öffentlicher Nahverkehr als privates Vehikel, wäre derzeit besonders schädlich – für den Menschen offenkundig, nicht jedoch für die Natur.

Doch so unbestritten diese Ansicht lange vorherrschte, so überrascht und verwirrt zeigten insbesondere Umwelt- und Verkehrsämter sich, als trotz Ausgangssperre, Lockdown und nahezu stillgelegtem Autoverkehr keinerlei oder kaum Rückgang in der Messung von Stickoxidwerten festgestellt werden konnte. Am Ende sollen sogar Luft und Wind größeren Einfluss auf Emissionswerte haben als Autoabgase.