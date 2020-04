× Artikel versenden

Shareholder Value Management Stratege im Video-Interview: Droht eine große Depression 2.0?

Die Welt steht vor der wirtschaftlich größten Herausforderung seit der Großen Depression der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Darauf hat der Internationale Währungsfonds mit Blick auf die weiter ausufernde Corona-Pandemie hingewiesen. Die Folgen des Virus drohen nahezu alle Regionen des Planeten gleichzeitig in die Rezession zu stoßen – und DAS gab es noch nie! Allein das deutsche BIP könnte im zweiten Quartal 2020 um 9,8 Prozent schrumpfen, befürchten die Wirtschaftsweisen. Was bedeuten all diese Zahlen und Prognosen? Welche Sprengkraft steckt dahinter? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Heiko Böhmer von der Shareholder Value Management AG.





