Die Gazprom Aktie geht am Dienstag auf Talfahrt. Nach dem gestrigen Fiasko am US-Ölmarkt ist die Verunsicherung an der Börse groß und dem kann sich der russische Öl- und Gastitel heute nicht entziehen. Ein charttechnisches Verkaufssignal kommt dann noch hinzu: Aktuell verliert Gazproms Aktienkurs an der Frankfurter Börse 5,35 Prozent an Wert und notiert bei 4,28 Euro, gerade einmal einen Cent über dem bisherigen ...