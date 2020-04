WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem dramatischen Einbruch des US-Ölmarktes hat US-Präsident Donald Trump Unternehmen in der Branche Unterstützung zugesagt. "Wir werden die großartige US-Öl- und Gasindustrie niemals im Stich lassen", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. "Ich habe den Energieminister und den Finanzminister angewiesen, einen Plan auszuarbeiten, der Mittel zur Verfügung stellt, damit diese sehr wichtigen Unternehmen und Arbeitsplätze auch weit in die Zukunft gesichert werden!"

Die Corona-Krise hat einen beispiellosen Kollaps am Ölmarkt herbeigeführt. Zum Wochenbeginn geriet erstmals ein Terminkontrakt für US-Rohöl ins Minus - das bedeutet, dass Käufer bei Abnahme Geld erhalten statt etwas dafür zu bezahlen. Am Dienstag beruhigte sich die Lage etwas.

Die USA waren traditionell stets an billigem Öl interessiert. Seit dem Fracking-Boom ist die größte Volkswirtschaft der Welt mittlerweile allerdings stark auf die eigene Förderindustrie angewiesen. Trump steht unter Druck, da viele Unternehmen der Branche mit dem Rücken zur Wand und zahlreiche Jobs auf dem Spiel stehen. Durch die Corona-Krise verloren in den vergangenen Wochen bereits rund 22 Millionen Amerikaner ihre Jobs./lkl/DP/jha