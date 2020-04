Anleger, die von einer Seitwärtsbewegung oder leicht steigenden Notierungen der Alibaba-Aktie ausgehen, können mit den Discountern von sinkenden Volatilitäten und kontinuierlichen Kursentwicklungen profitieren.

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltgrößten Online-Handelsplattformen und bietet mit Alipay außerdem ein eigenes Bezahlsystem an. In der Wertentwicklung hinkt die Aktie dem Branchenprimus aus den USA noch hinterher: Während Amazon.com in den vergangenen 5 Jahren ein Plus von über 500 Prozent erzielte, kommt Alibaba auf plus 150 Prozent. Beide Aktien stehen derzeit im Fokus der Anleger auf der Suche nach Profiteuren der Coronakrise und zukunftssicheren Geschäftsmodellen. Die Aktien sind als ADRs unter der ISIN US01609W1027 an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert, daher sind die Ausstattungsmerkmale in US-Dollar definiert.

Alibaba Mitte Juni über 200 US-Dollar – 10 Prozent Puffer