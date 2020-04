Bayer startet globales klinisches Forschungsprogramm zur Behandlung von Covid-19

Bayer startet in Zusammenarbeit mit dem Population Health Research Institute die Suche nach Behandlungsmethoden für Covid-19-Erkrankungen. „Dabei werden in zwei klinischen Studien Kombinationen von Medikamenten, einschließlich Chloroquin und Interferon Beta-1b von Bayer , auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit untersucht”, kündigt der DAX-Konzern am Dienstag an. In die beiden Studien sollen 6.000 Patienten eingeschlossen ...