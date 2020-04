Deutsche Anleihen legen zu - Südeuropa unter Druck

Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,23 Prozent auf 172,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,48 Prozent. In den südeuropäischen Ländern Italien und Spanien, die derzeit besonders durch die Corona-Krise betroffen sind, gerieten Staatsanleihen dagegen unter erheblichen Druck.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag deutlich zugelegt. Händler nannten die schlechte Börsenstimmung als Grund. Dort belasteten vor allem die anhaltenden Turbulenzen am Erdölmarkt. Als sicher geltende Wertpapiere waren daher gefragt.

Die Finanzmärkte sind weiter durch die hohe Verunsicherung wegen der Corona-Krise geprägt. Hinzu kommen starke Turbulenzen an den Rohölmärkten, die auch eine Folge der Corona-Pandemie sind. Wegen einer krisenbedingt stark fallenden Nachfrage und eines viel zu hohen Angebots geben die Ölpreise erheblich nach. Dies löst Sorgen vor allem um die US-Ölförderer aus, die stark verschuldet sind. Negative Rückwirkungen auf den US-Finanzsenktor sind damit nicht auszuschließen.

In Südeuropa belasten unterdessen vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Dazu kommen Meinungsverschiedenheiten zwischen den EU-Staaten über die Finanzierung der Corona-Gegenmaßnahmen. Während südeuropäische Staaten wie Italien für eine gemeinsame Schuldenaufnahme plädieren, sind insbesondere Deutschland und die Niederlande strikt dagegen. Am Donnerstag beraten die EU-Staats- und Regierungschefs per Videokonferenz über die Angelegenheit./bgf/jha/