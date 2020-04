MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Dienstag allesamt mit deutlichen Verlusten geschlossen. Angesichts der jüngsten Turbulenzen am US-Ölmarkt scheuten die Anleger das Risiko. Diese noch nie dagewesenen Verwerfungen verschreckten.

Besonders heftig ging es für die Moskauer Börse abwärts: Der russische RTS-Index, in dem viele Öl- und Rohstoffwerte vertreten sind, fiel um 5,26 Prozent auf 1012,15 Punkte.