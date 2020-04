Tendierte die Wirecard Aktie lange Zeit am heutigen Handelstag schwach, so kann der Aktienkurs am späten Nachmittag Schwung aufnehmen. Vor allem im späten XETRA-Handel geht es für den DAX-Wert steil nach oben. Aktuelle Indikationen pendeln um die Marke von 123 Euro, nachdem die Wirecard Aktie im Tagesverlauf noch von 121,64 Euro, dem gestrigen XETRA-Schlusskurs, auf bis zu 117,18 Euro abgerutscht war.Aktuell gibt es allerdings ...