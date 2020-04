Am Wochenende hatten wir Ihnen brandaktuell unseren neuen Top-Pick African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG) vorgestellt. Ein absoluter Volltreffer!!!

Liebe Leserinnen und Leser,

Am Wochenende hatten wir Ihnen brandaktuell unseren neuen Top-Pick African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG) vorgestellt. Ein absoluter Volltreffer!!! Während die Aktie am Freitag noch bei 0,19 CAD schloss, folgte gleich zu Anfang der Woche eine mächtige Reaktion! Die Kurse explodierten regelrecht bis auf 0,26 CAD in der Spitze! Ein Kursplus im Handel von über 35% - und das gleich zum Wochenstart!

Begleitet wurde das Kursfeuerwerk von unglaublich hohen Volumina, die sich dann vor allem am gestrigen Dienstag nochmals massiv verstärkt haben. Wir haben uns schon gewundert, was hier denn eigentlich los ist und wurden dann positiv überrascht! Es folgte ein Paukenschlag, der einmal mehr das gewaltige Kurspotential von African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG) zeigt. Die Firma überraschte den Markt und Anleger mit hervorragenden Bohrergebnissen!

Hier geht’s zur aktuellen News:

Sensationelle Bohrergebnisse vom Kobada Projekt in Mali lassen die Anlegerherzen höher schlagen!

Aber lesen Sie gleich selbst, was man im Bohrkern KB19_P2_04 gefunden hat – nämlich eine dicke, fette Goldader! Damit hatte keiner gerechnet! Die News übertrifft auch unsere Erwartung bei Weitem und geht nun zielsicher in Richtung eines viel größeren Vorkommens, als das, was bisher vermutet wurde! Damit steht in den kommenden Wochen sicherlich eine Neubewertung der Aktie an. Wir glauben nicht, dass der Titel noch lange unter 0,50 CAD zu haben sein wird. Zögern Sie hier keine Sekunde, denn die Aktien von African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG) müssen Sie im Depot haben. Warten Sie nicht bis der Kurs noch weiter davon läuft!

Lassen Sie die folgenden Ergebnisse kurz auf sich wirken:

14.72g/t Au over 3.15m including 39.70g/t Au over 1.16m from 63.85m to 67m [Drill hole KB19_P2_40]

1.18g/t Au over 3.99m including 1.83g/t Au over 1.9m from 36.91m to 40.90m [Drill hole KB19_P2_40]

5.25g/t Au over 22.20m including 2.70g/t Au over 1.1m and 103.59g/t Au over 1.0m from 78.40m to 100.60m [Drill hole KB19_P2_41]

1.57g/t Au over 23.80 m including 6.42g/t Au over 1.9m and 17.40g/t Au over 1.1m from 110.50m to 134.30m [Drill hole KB19_P2_41]

Was bedeuten diese Volltreffer genau für Investoren?

Die African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG) begann im September 2019 mit den Bohrungen auf Kobada und hat bisher 11.428 Meter Diamantkernbohrungen abgeschlossen. Das Hauptziel der Bohrkampagne war es, das historische Ressourcenmodell aus der Machbarkeitsstudie des Kobada Gold-Projekts von 2016 nochmals sauber zu überprüfen und das Vorkommen zu bestätigen. Weiterhin sollen möglichst viele Ressourcen in die beste Kategorie (Reserven) überführt werden und auch die Ressourcenbasis insgesamt entlang identifizierter Scherzonen deutlich vergrößert werden.

Das Bohrprogramm hat erfolgreich hochgradige Mineralisierungen innerhalb der Hauptscherzone und ihrer südlichen und nördlichen Ausdehnung durchschnitten.

Die fortgesetzte Mineralisierung in zuvor nicht getesteten Gebieten bleibt entlang des Streichens in beide Richtungen offen und fällt über die saprolitische Zone hinaus ab.

Darüber hinaus beabsichtigt AGG, sich von der Hauptscherzone zu entfernen, um die benachbarte und parallel auffallende Gosso-Scherzone zu testen, die kürzlich durch flachen handwerklichen Bergbau freigelegt wurde.

Proben aus der Gosso-Scherzone wurden zum Testen an die Testlabors geschickt, wobei die Ergebnisse unmittelbar bevorstehen – hierauf sind wir besonders gespannt!

Dr. Andreas Rompel, Vizepräsident Exploration des Unternehmens ist völlig begeistert:

„Wir freuen uns außerordentlich, dass wir einen Lückenbereich ohne vorherige Bohrungen geschlossen haben und dies auch noch mit hochwertigen Kreuzungen getan haben. Damit haben wir wertvolle Ressourcen hinzugewonnen. Jetzt sind wir in der hervorragenden Position, um an einer neuen Ressourcenschätzung und anschließend an der Umwandlung in Reserven zu arbeiten. Am aufregendsten ist aber, dass wir nur ungefähr nur 4 km von einer insgesamt 30 km langen Scherzonen gebohrt haben, die in unseren Konzessionen identifiziert wurden, was auf einen signifikanten Aufwärtstrend bei weiteren Explorationen hinweisen würde. “

Nur noch ein kleiner Schritt bis zum Bau der Mine: Finale Machbarkeitsstudie ist fast fertig

Was wir der News ebenfalls entnehmen konnten, ist die Tatsache das African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG) derzeit an einer umfassenden endgültigen Machbarkeitsstudie („DFS“) für das Kobada-Goldprojekt arbeitet. Damit wird die Phase der Vorprüfungen abgeschlossen und es geht direkt an den Minenaufbau!

Wir sind uns sicher, hier den nächsten Goldproduzenten in Mali entdeckt zu haben! Und das zu einem Spottpreis, da die Aktie der Masse noch gar nicht bekannt ist. Das ist Ihr Informationsvorsprung, nutzen Sie diesen!

In unserer Neuvorstellung am Wochenende hatten wir ja die strategische Partnerschaft mit Senet schon angesprochen. Senet wird nicht nur die endgültige Machbarkeitsstudie erstellen, Senet hat auch einen exzellenten Ruf in der Branche und dabei über 14(!) Bergbauprojekte in Westafrika entwickelt.

Das Unternehmen erwartet, die Studie im zweiten Quartal 2020 abzuschließen und die Ergebnisse der Bohrkampagnen der Phasen 1 und 2 zu berücksichtigen. Wir werden unsere Leser natürlich auf dem Laufenden halten und warten gespannt auf Studie. Jede Menge Unternehmensmeldungen, die den Kurs weiter antreiben dürften, sind damit quasi garantieret!

Wir liefern Ihnen 5 weitere gute Gründe sich die African Gold Group sofort ins Depot zu legen:

AGG ist eines der fortschrittlichsten Projekte in der Region. Sie haben alles, um mit der Produktion zu beginnen: eine große Ressourcenbasis, ein erfahrenes Managementteam, aber gleichzeitig haben sie bisher weniger als 15% der identifizierten Vorkommen angebohrt. Es besteht ein enormes Potential, in kurzer Zeit mit der Produktion zu beginnen und gleichzeitig die Ressource noch zu erweitern. AGG ist voll lizenziert und zugelassen und hat eine der niedrigsten Kosten in der Region. Da der Goldmarkt weiter anzieht und Analysten einen Goldpreis von 2.000 bis 3.000 USD pro Unze sehen, bietet AGG eine erstklassige Gelegenheit für die Anleger, den neuen Goldbullenmarkt voll auszunutzen! AGG kann eine Renten-Aktie werden!

Neue Bergbaugesetze in Mali betrifft nur die anderen – African Gold Group profitiert enorm!

In den letzten Monaten wurde in Mali viel über das Inkrafttreten eines neuen Bergbaugesetzes diskutiert. Wesentliche Punkte des neuen Mining-Codes sind:

Bergbaukonvention - von 30 auf 10 Jahre verkürzt, wodurch die meisten Großinvestoren vertrieben werden, da dies bedeutet, dass keine Mine mit Reserven über 10 Jahre wirklich stabil ist. Niedrigere Befreiungsfrist für den Körperschaftsteuersatz - Zuvor lag die Körperschaftsteuer 15 Jahre lang bei 25% und wurde nun auf 3 Jahre gesenkt

Das Management von African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG) stand in ständigem Kontakt mit dem Minenministerium in Mali und konnte so in den letzten Monaten eine sehr starke Partnerschaft aufbauen. Am 2. März hat man sogar den Bergbauminister Boubou Cissé in Toronto zur PDAC Minenkonferenz eingeladen.

Da die Liegenschaft Kobada bereits voll genehmigt war, wird die Firma eben nicht von den Neuerungen betroffen sein, sondern weiter nach dem alten Mining-Code von 1999 geführt. Ein unglaublicher Vorteil gegenüber der Konkurrenz! Den Wettlauf um die nächste Goldmine hat man damit bereits fast sicher gewonnen!

Riesiger Vorteil: Die geringen Förderkosten der Firma

Die Mineralisierung in der Lagerstätte Kobada erfolgt von der Oberfläche aus. Das Erz in dieser Mine ist oxidiert und damit sehr weich, was bedeutet, dass es nicht gesprengt oder gemahlen werden muss (was teuer ist und viel Strom benötigt)! Die Firma kann es einfach ausgraben und durch eine Verarbeitungsanlage laufen lassen. Und voila da ist das Gold!

Dies ist einer der Hauptgründe, warum die Bergbau- und Mahlkosten so niedrig sind. Die Oxide erstrecken sich bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von etwa 150-160 Metern. Da jedoch einige der Löcher noch weiter unten gebohrt wurden, sieht man auch, dass die Mineralisierung in Tiefen von etwa 300 bis 400 Metern fortgesetzt wird. Gegenwärtig konzentriert man sich jedoch nur auf Oxide als einfachsten Weg für die kurzfristige Produktionsaufnahme. Das Potential für eine lange Minenlebensdauer ist jedenfalls gewaltig!

Update zur Infrastruktur auf Kobada

Seit das neue Management das Projekt im August letzten Jahres übernommen hat, konnte African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG) das historische Lager neuwertig aufbauen, welches jetzt von Junior-Geologen und Auftragnehmern genutzt wird. Der Zugang zum Gelände ist über eine Teerstraße von der Hauptstadt entlang des Niger gesichert und es dauert ungefähr 3 Stunden, um zum Minengelände zu gelangen. Aktuell befindet man sich in Gesprächen mit großen Stromversorgern über die Möglichkeit der Installation einer erneuerbaren Stromversorgung.

Ein weiteres gigantisches Plus: Die unmittelbare Nähe zu bekannten Goldvorkommen

Einige der fortschrittlichen Goldabbauprojekte in der Nähe von African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG) bestehen aus zwei aktiven Goldproduzenten und einem Explorationsprojekt. Cora Gold ist ein Explorationsprojekt im Frühstadium, das sich direkt neben dem Kobada-Projekt befindet. Sie haben kürzlich eine erste Ressource herausgegeben und befinden sich mitten in einer Bohrkampagne.

Zu den produzierenden Projekten gehören der Loulo-Gounkoto-Komplex von Barrick Gold und die Morilla-Minen, die Syama-Mine von Resolute Mining sowie die Sadiola-Mine von Anglogold Ashanti / IAMGold.

Die Yanfolila-Mine von Hummingbird befindet sich 40 km südöstlich des Kobada-Projektes. Dies ist eine bestehende Goldfördermine, die seit 2017 in Produktion ist. In diesem Jahr werden schätzungsweise um die 125.000 Unzen Gold gefördert und die Marktkapitalisierung liegt bei 120 Millionen US-Dollar.

Bereits 2017 gab es ein Abkommen (LOI) zwischen African Gold Group und Hummingbird, bei dem Hummingbird 19,99% der Firma für 6,4 Mio. USD erwerben hätte können. Der Deal wurde jedoch nie final abgeschlossen. Gut für die jetzigen Aktionäre, denn das Upside ist ein Vielfaches!

Die Siguri-Mine von AngloGold befindet sich in Guinea und ist etwa 120 km südwestlich vom Kobada-Projekt entfernt. Dies ist eine bestehende Goldfördermine mit einer Produktionsmenge von über 200.000 Unzen Gold pro Jahr.

Fakt ist: In Westafrika gibt es nur wenige Bergbauprojekte, welche so weit entwickelt sind das Kobada Projekt von AGG.

Hummingbird und Avion Gold wären gute Beispiele für Unternehmen, denen African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG) nacheifern könnte. Wie bereits erwähnt, ist die Yanfolila-Mine von Hummingbird nur 40 km von Kobada entfernt und die AGG Lagerstätten sind von der Mineralisierung her sehr ähnlich. Bereits 2017 haben sie ihre Produktion mit einer sehr ähnlichen Reservebasis begonnen und sind jetzt ein Produzent von über 100.000 Unzen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 90 Mio. EUR.

Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung von African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG liegt derzeit bei nur rund 15 Mio. EUR.!

Das sind die neuen Köpfe im Management – weltweite Expertise vereint

Danny Callow (Chief Operating Officer)

Danny trat dem Team im August letzten Jahres bei, nachdem er zuvor für Glencore gearbeitet hatte, wo er alle afrikanischen Kupferbestände beaufsichtigte. Mit über 25 Jahren Bau und Betrieb von Minen in Afrika hat Danny Bergbauprojekte von der Konzeption bis zur Produktion in Höhe von mehr als 2,5 Mrd. USD überwacht.

Dr. Andreas Rompel (VP Exploration)

Dr. Andreas Rompel verfügt über umfassende Kenntnisse des Birimian Greenstone Belt in Westafrika. Im Laufe der Jahre hat Andy als Strukturgeologe für Anglo American gearbeitet und war für die Bewertung aller Projekte des Unternehmens in Mali, Senegal und Côte d'Ivoire verantwortlich.

Nun fragen Sie sich sicherlich: „Was unterscheidet dieses Team von anderen?“

Nicht viele junge Bergbauunternehmen haben ein solch starkes technisches Team wie AGG. Aufgrund seiner Erfahrung bei einem der größten Bergbauunternehmen der Welt ist Danny für diese Position fast schon überqualifiziert – er muss also enormes Potential wittern! Bei Glencore hatte er über 40.000 Menschen unter seiner Führung und baute einige der größten Kupferminen der Welt mit auf!

Danny hat bereits ein Team für AGG aufgebaut, das sich aus ehemaligen Glencore-Leuten zusammensetzt, die in ihrer Karriere weitaus größere Projekte umgesetzt haben. Das aktuelle sollte also leicht zu stemmen sein. Damit schwindet viel Risiko aus der Aktie!

African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG) könnte Ihre Renten-Aktie werden: die nächste große Gewinnmöglichkeit im Goldsektor entfaltet sich jetzt gerade unmittelbar vor Ihren Augen und Sie sollten diese Chance unbedingt nutzen.

Frühzeitige Investitionen in African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG) dürften sich auszahlen. Die Aktie besitzt explosives Kurspotenzial, da das primäre Goldprojekt des Unternehmens - das jetzt aktiv gebohrt wird - das Potential hat, weitere spektakuläre Ergebnisse zu liefern.

African Gold Group (WKN: A2PHHU – ISIN: CA00829A6016 – TSX: AGG) besitzt ein großartiges Vorkommen - in einem ressourcenreichen Goldgebiet, in einer starken Nachbarschaft mit produzierenden Minen.

Es ist eine Aktie, die noch weitgehend unter dem Radar fliegt und daher eine sehr niedrige Marktkapitalisierung aufweist. Die nächste Kursexplosion ist quasi schon vorprogrammiert!

Mit einer Marktkapitalisierung von nur 15 Millionen EUR ist AGG eine echte Small-Cap-Aktie mit mächtigem Kursgewinnpotenzial, das sich rasend schnell erschließen lässt. Nach unten sichert zum die ultraniedrige Marktkapitalisierung gegen größere Rücksetzer ab! Aber auch das großartige Team, ein chancenreiches Asset sowie ausreichend finanzieller Spielraum lassen die Risiken schrumpfen. Die Gewinn-Chancen hingegen steigen überproportional!

Üblicherweise führt die Veröffentlichung solch starker Bohrergebnisse mindestens kurzfristig zu starken Kurszuwächsen, weil Anleger mit den entsprechenden News darauf aufmerksam werden. Sie als Anleger sollten darum schnell handeln, um nicht den Moment zu verpassen, an dem Ihnen der Aktienkurs davoneilt! Denn dann würde sich das Zeitfenster schnell schließen und man käme nur noch schwer oder mit stark überhöhten Preisen in die Aktie. Handeln Sie klug und zügig, denn solche Chancen gibt es nicht mehr so oft!

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

P.S: Wie bereits in der Neuvorstellung erwähnt besitzt African Gold ein weiteres vielversprechendes Goldprojekt in Burkina Fas. Dieses stellen wir Ihnen zeitnah in einem Update vor.

