Die Entwicklung beim Weizenpreis war in den letzten Wochen durch eine hohe Volatilität gekennzeichnet. Im Schnelldurchlauf: Dem markanten Hoch von Ende Januar folgte ein markantes Tief, das Mitte März ausgebildet wurde. Es folgte ein dynamischer Anstieg, der aber krachend am Niveau des Januar-Hochs scheiterte. Seitdem dominiert erneut ein Korrekturszenario.

Schauen wir uns zunächst den 10-Jahres-Chart an, um die aktuelle Situation einzuordnen.

Nach dem massiven Preisverfall, der im Wesentlichen die Jahre 2012 bis 2016 kennzeichnete, ging Weizen in eine Bodenbildung über. Hier kristallisierte sich zunehmend ein leicht ansteigender Aufwärtstrendkanal heraus, in dessen Grenzen sich der Preis noch immer bewegt. Die beiden letzten markanten Hochs aus dem Januar und dem März dieses Jahres vermochten es nicht, die obere Begrenzung des Trendkanals ins Wanken zu bringen.

Während der Langfrist-Chart (noch) verhalten optimistisch stimmt, ist der Sachverhalt beim Blick auf den 1-Jahres-Chart etwas anders gelagert.

Im Bereich von 590 US-Cents hat sich eine Doppeltopformation etabliert, die nun kurzfristig an Relevanz gewinnen könnte. Vor diesem Hintergrund gilt es, das Zwischentief bei 500 US-Cents im Auge zu behalten. Sollte es für den Weizenpreis darunter gehen, könnte es noch einmal brenzlig werden. In diesem Fall würden sich die 465 US-Cents bzw. die 425 US-Cents und damit zwangsläufig auch die Unterseite des übergeordneten Aufwärtstrendkanals als potentielle Bewegungsziele aktivieren. Um für klare Verhältnisse auf der Oberseite zu sorgen, muss Weizen über die Zone 620 / 650 US-Cents laufen.

Derzeit mangelt es jedoch an dem dafür notwenigen fundamentalen Rückenwind. So fiel der aktuelle WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des US-Agrarministeriums (USDA) vom 09. April nicht sonderlich preistreibend aus. Das USDA hob seine Prognosen für das Erntejahr 2019 / 2020 in Bezug auf die globalen Lagerendbestände im Vergleich zum März-Bulletin deutlich an; nach 287,14 Mio. Tonnen im März auf nun 292,78 Mio. Tonnen. Damit manifestiert sich die Überschusserwartung im Hinblick auf das Erntejahr weiter.

Kurzum: Das Korrekturszenario könnte das Handelsgeschehen bei Weizen noch einige Zeit bestimmen. Aus charttechnischer Sicht gilt es nun, auf den Bereich von 500 US-Cents zu achten. Sollte es darunter gehen, könnte sich die Korrektur noch einmal verschärfen. Auf der Oberseite würde hingegen der Ausbruch über die Zone 620 / 650 US-Cents eine Art Befreiungsschlag liefern.