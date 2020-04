FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax zeichnet sich zur Wochenmitte mit einem erwarteten Auftaktplus eine Stabilisierung nach seinem Vortagesrutsch ab. Höhere Schwankungen und Nervosität prägen laut Marktbeobachtern aber weiter das Geschehen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte gut eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels ein Plus von 0,78 Prozent auf 10 330 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird am Mittwoch 0,8 Prozent fester erwartet.

Im Fokus der Anleger steht nach wie vor der Ölmarkt, an dem es weiter kräftig abwärts geht. Am Morgen stand vor allem der Preis für die Nordseesorte Brent unter Druck - dieser fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit 1999. "In seiner Funktion als Frühindikator sendet der Ölpreis weiterhin Horrorsignale bezüglich des Zustands der Weltwirtschaft", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.