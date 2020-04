Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieses wichtige Tief wurde bei 0,05 EUR markiert. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Der 200-Tage-Durchschnitt sorgt zusätzlich für Brisanz. Denn dieser Indikator liegt mit einem aktuellen Wert von 0,06 EUR aktuell ebenfalls im Bereich der heutigen Kurse. Steinhoff hat jetzt also selbst in der Hand, in den langfristigen Aufwärtstrend zu wechseln.